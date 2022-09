ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂಗಾರು- IMD ಮುನ್ಸೂಚನೆ

India

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮರಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು IMD ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂಗಾರು ಮರಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಳೆದ ವಾರದ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮರಳು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಗಾರು ಗತಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ರಚನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The weather department's forecast about monsoon rains a week ago has changed completely. IMD clearly stated that there is no sign of return of monsoon.