ಮಾನಸಾ ವಾರಣಾಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17: ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾನಸಾ ವಾರಣಾಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2021 ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2021 ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 2021 ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪೇಜೆಂಟ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2021 ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಮಾನಸಾ ವಾರಣಾಸಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2020ಕ್ಕೆ ಫಲ್ಗುಣಿ ಶೇನ್ ಪೀಕಾಕ್, ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ, ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಕಿತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅಪರಶಕ್ತಿ ಖುರಾನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ವಾರಾಣಸಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ 2020 ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹರ್ನಾಜ್ ಕೌರ್ ಸಂಧು 2021ರ ಸಾಲಿನ ಭುವನ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2021 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ತಡೆಯಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2021 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ವೈರಾಲಜಿಸ್ಟ್‌ಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇವೆಂಟ್‌ನ ಸಂಘಟಕರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

"ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು (ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವ) ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಿಇಒ ಜೂಲಿಯಾ ಮೋರ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ "ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಫಿನಾಲೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಮಾನಸಾ ವಾರಣಾಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋರ್ಟೊರಿಕೊದಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಬಾಧಿತರಾದವರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ"ಎಂದಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋರ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಂಡ ನಾವು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ . ನಾವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತರೆಲ್ಲರೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Miss World 2021 has been temporarily postponed "due to health and safety interest of contestants, staff, crew and general public" after participants, including Miss India Manasa Varanasi, tested positive for Covid-19, the pageant announced in a social media post.