ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಕ್ಕರ್

ಪಣಜಿ, ಮಾರ್ಚ್ 06: ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಗೋವಾ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಅರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಗುಣಮುಖನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೀಗೇ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ ರಜಾ ನೀಡಿ" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಗೋವಾ ಸಿಎಂ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್

#WATCH: Goa CM speaks on his health, says, 'I thank all Goans. For last 15 days, you prayed for me & because of your blessings, I recovered & I'm heading to Mumbai, if doctors advise, then I may go abroad for few days. I hope your blessings continue & you allow me a few holidays' pic.twitter.com/jDInduDH4M