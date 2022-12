ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪೀಕಿದ ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ವಂಚಕರು

India

oi-Sunitha B

ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14: ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ವಂಚಕರ ತಂಡವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಗ್ನ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆತನ ಪತ್ನಿಗೆ 'ಅತ್ಯಾಚಾರಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಂದ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜಯ್ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಎಂಬವರು ಹ್ಯಾಂಡಿ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಜಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ 13,97,676 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಆ್ಯಪ್‌ನಿಂದ 3,200 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಿಇಎನ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಜಯ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಜಯ್‌ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಣ ವಾಪಸ್‌ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

English summary

A case has taken place in Chikkaballapur where a group of loan app fraudsters extorted Rs 14 lakh from a person who was accused of being a rapist.