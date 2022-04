ಕೋವಿಡ್-19: ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ..!!

India

oi-Sunitha B

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೊರೊನಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೊರೊನಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಹಾಕದವರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಇಳಿಕೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 02ರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವು

ಕೋವಿಡ್ -19 ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸದಿರುವುದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಸ್ಕ್‌ ನಿಯಮವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ (ಹಿರಿಯರು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು) ಅವರು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಜೇಶ್ ಟೋಪೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Following the decline in the number of coronavirus infections, the states of Maharashtra, Delhi, Telangana and West Bengal have announced that they will completely abolish corona standards. Corona sanctions have been loosened by many states in the country, despite a new virus outbreak in China. All the epidemic restrictions have been lifted in these states.