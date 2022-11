ಶಬರಿಮಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕೈಪಿಡಿ ಹಿಂಪಡೆದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ

India

oi-Punith BU

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ನವೆಂಬರ್‌ 18: ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೇರಳದ ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ವಿತರಿಸಿತ್ತು. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಪಿಡಿ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲ; ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಆಗಮನ

ಎಲ್ಲಾ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಗುಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಸ್‌ಸಿ ತೀರ್ಪಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಾಲಯವು 10ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್‌ಸಿ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ನಡೆ ಬದಲಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ.

ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ವಿತರಿಸಿತ್ತು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಸ್ವಂ ಸಚಿವ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

The LDF government in Kerala on Thursday withdrew the controversial directive in the handbook issued by the home department to police personnel on duty at Sabarimala.