Joshimath land collapse: ಕಳೆದ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಿರುಕು

ಜೋಶಿಮಠದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವದ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜೋಶಿಮಠದ ದುರಂತ ಸುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಲ್ಲೂ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೊಡ್ಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಮನೆಗಳು ಜೋಶಿಮಠದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೀಗ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 849ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜನ ಜೀವನ ದೂಡುವಂತಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಜೋಶಿಮಠದ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 14ರಿಂದ 15 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿ 4, 2023 ರಂದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜೋಶಿಮಠ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 561 ರಷ್ಟಿದೆ.

English summary

Sinking Joshimath: In the first week of December, around 150 houses were cracked in Joshimath. Now More than 800 buildings cracked in last 6 weeks.