oi-Naveenkumar N

ಗುವಾಹಟಿ, ಜುಲೈ 29: ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್‌ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ವರದಿಯಾದ ನಂತರ, ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ಕೂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂನ ಜೋರ್ಹತ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂನ ಜೋರ್ಹತ್‌ನಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಜೋಡಿ ಚಕ್ರಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಟೇಕ್‌ಆಫ್‌ಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿಮಾನವು ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದೆ. ರನ್‌ವೇ ಪಕ್ಕದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಚಕ್ರಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಇಂಡಿಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ 6ಇ-757 ಜೋರ್ಹತ್‌ನಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೊರಡುವಾಗ, ಪೈಲಟ್‌ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚಕ್ರವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಇಂಡಿಗೋ ಹೇಳಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಆಚೆಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಚಕ್ರಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

English summary

IndiGo flight slips from runway and stuck in muddy field in Jorhat airport in Assam.The flight was scheduled to depart at 2.20 pm but the flight delayed after the incident. There were 98 passengers on board. All passengers deboarded and are safely deboarded after incident.