2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಶೇ. 6.1ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಐಎಂಎಫ್‌

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 31: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (ಐಎಂಎಫ್‌) ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಜನವರಿ ವರದಿವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 2022 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.8 ರಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.1 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ 6.8 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಐಎಂಎಫ್‌ ತನ್ನ ಜನವರಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022ರಲ್ಲಿ 3.4 ಶೇಕಡಾ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 2024 ರಲ್ಲಿ 3.1 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಏರುವ ಮೊದಲು 2023 ರಲ್ಲಿ 2.9 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022ರ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು 2023 ರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಸುಮಾರು 0.2 ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಅಥವಾ ತಲಾವಾರು ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವಿದ್ದಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, 2023 ಮತ್ತು 2024 ರ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ (2000-19) ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ 3.8 ಶೇಕಡಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2022 ರಿಂದ 2023 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುಸಿತವು ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಂದ ನಡೆದಿಎ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2023 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪುನರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 2024 ರಲ್ಲಿ 3.4 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಏರುವ ಮೊದಲು, ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳ ಸರಾಗತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 2023 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.4 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

2022 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ 4.3 ರಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ನಂತರ, 2023 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 5.3 ಮತ್ತು 5.2 ಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

