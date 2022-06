WTO ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವ, ದುರ್ಬಲರ ಪರ ದನಿಯೆತ್ತಿದ ಭಾರತ

India

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 14: ದುರ್ಬಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಭಾರತ ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಜಿನೀವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (WTO Ministerial Conference) ಭಾರತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ನೀತಿ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಶ್ ಗೋಯೆಲ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀತಿ (S & DT- Special and Differential Treatment) ಅಂಶವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

WTOದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ತಡೆ; ಮೀನುಗಾರರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ನಡೆ

"ಡಬ್ಲ್ಯಟಿಒ ವಿಶ್ವಸಾರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂನ ಆಶಯದಂತೆ ದಯೆ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ, ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ನೆರವು ತೋರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಹೇಳಿದರು.

English summary

India has opposed few WTO reforms proposals saying that they are detrimental to developing countries. It has called rich countries to be more humane.