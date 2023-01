ಭಾರತದ ಶೇ. 1ರಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಳಿ ದೇಶದ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 16: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶೇ.1 ಶ್ರೀಮಂತರು ಈಗ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಶೇಕಡಾ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 3ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ವರದಿಯ ಭಾರತ ಪೂರಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪು ಆಕ್ಸ್‌ಫ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್, ಭಾರತದ ಹತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮೇಲೆ 2017-2021 ರಿಂದ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಯು ₹ 1.79 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ 2 ಶೇಕಡಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ₹ 40,423 ಕೋಟಿಗಳ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 'ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದ 10 ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಯು (ರೂ. 1.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ (ರೂ. 86,200 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ (ರೂ. 86,200 ಕೋಟಿ) ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಗಿಂತ 1.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 3,050 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ವರದಿಯು ಪುರುಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೇವಲ 63 ಪೈಸೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನವರು ಲಾಭದಾಯಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದವರು 2018 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡುವೆ ನಗರ ಗಳಿಕೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಪ್ 100 ಭಾರತೀಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 2.5 ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರ 10 ಭಾರತೀಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿಯು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸ್‌ಫ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದೆ.

