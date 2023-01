2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ 3,700 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಗತಿ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 9: ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 3,700 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ 26 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೆಸರುಗಳ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

2015 ರಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ 141 ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲುಭಾಗವು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡ ಕೆಸರು, ಹೂಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50,000 ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು 13 ರಿಂದ 19 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯುಎನ್‌ನ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೀರು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನವು 150 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 47,403 ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 6,316 ಶತಕೋಟಿ ಘನ ಮೀಟರ್ ಆರಂಭಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. 4,665 ಶತಕೋಟಿ ಘನ ಮೀಟರ್, 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ 26 ಪ್ರತಿಶತ ಶೇಖರಣಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.

About 3,700 dams in India will lose 26 percent of their total storage by 2050. This could undermine future water security, irrigation and power generation due to sediment accumulation, warns a new United Nations study.