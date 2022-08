ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ: ಟೆಲಿಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್‌ ಬಳಸಿದ ಮೋದಿ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 15: ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ ಬಳಸದೆ ಕಾಗದದ ನೋಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 9ನೇ ಭಾಷಣವಾಗಿತ್ತು.

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೆಲಿಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಿಡಲಾಯಿತು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತ್ರಿವರ್ಣದ ಮೋಟಿಫ್ ಸಫಾ (ಶಿರವಸ್ತ್ರ) ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಂತರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಗಾಂಧೀಜಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು, ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬುನಾದಿ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೃತಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಇತರರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

At the Red Fort in New Delhi, Prime Minister Narendra Modi delivered his speech using paper notes instead of using a teleprompter for his speeches as usual. This was his 9th speech at Red Fort.