India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 22: ಗುರುವಾರದಂದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಇಮಾಮ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಮಾಮ್ ಉಮರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸಿ ಅವರು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು 'ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ (ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಿತಾಮಹ) ಮತ್ತು 'ರಾಷ್ಟ್ರ ಋಷಿ' (ರಾಷ್ಟ್ರದ ಋಷಿ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಭೆಯ ನಂತರ ಐಎಎನ್‌ಎಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಲ್ಯಾಸಿ, ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಇಮಾಮ್ ಹೌಸ್‌ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಋಷಿಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಭೇಟಿ; ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ

ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, ನೀವು ಭಾಗವತ್ ಅವರನ್ನು 'ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಿತ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಅವರು 'ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಿತ' (ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಿತಾಮಹ)" ಎಂದು ಇಲ್ಯಾಸಿ ಹೇಳಿದರು.

ಉಮರ್ ಇಲ್ಯಾಸಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸುಹೈಬ್ ಇಲ್ಯಾಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಜಮೀಲ್ ಇಲ್ಯಾಸಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರು.

English summary

Imam Umar Ahmad Ilyasi, head of the All India Imams' Organization, who met RSS chief Mohan Bhagwat on Thursday, said Mohan Bhagwat was 'Rashtra Pita (Father of the Nation) and 'Rashtra Rishi' (Sage of the Nation).