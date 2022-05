ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 5 ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

India

oi-Sunitha B

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮೇ 10: ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಹಾತೊರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಅಧಿಕ ಜನ ಇರಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕೌಸಾನಿ, ಔಲಿ, ಚೋಪ್ತಾ, ದಯಾರಾ ಬುಗ್ಯಾಲ್, ಚಕ್ರತಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

If you are planning to travel in summer vacation, these are 5 destinations in Uttarakhand. Let's get some information about Kausani, Auli, Chopta, Dayara Bugyal, Chakrata.