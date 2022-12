India

oi-Sunitha B

ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಹರಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೊರೊನವೈರಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ 19ರ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. WHO ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಇದುವರೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಬಿಎಫ್. 7 ಎಂದು ಸಂಭೋದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲಾದ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೂಪಾಂತರವು (ಬಿಎಫ್ 7) ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಿಎಫ್. 7 ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ಕೊರೊನಾ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Corona virus has begun to spread back in many countries in the world, including China. How dangerous is the new transformation of the corona virus?