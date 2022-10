ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಆಡಳಿತ ಖಚಿತ: ಹಿಮಾಚಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ

India

oi-Punith BU

ಶಿಮ್ಲಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 27: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 8ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ, ಇದನ್ನು ರಾಜ ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು," ಎಂದರು.

ಅ.30ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ತಲುಪಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರು

ಸೇಬು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು (ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ) ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಸೇಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದು ರೈತರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕೋ ಎಂದು ಈಗ ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

2023ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಳ ಏರಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶೇ. 10ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ 2022: ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರಿಸದೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಬಿಜೆಪಿ

English summary

Himachal Congress Chief Pratibha Singh has said that the Congress will come back to power in the elections to be held on November 12 in the state of Himachal Pradesh. The result will be declared on December 8.