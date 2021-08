ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆದರೆ ಸಾಕೇ?; ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ

India

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 03: ರಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಲಸಿಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಲಸಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದೇ ಡೋಸ್ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ V ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದೇ ಡೋಸ್ ಸಾಕು

English summary

Central government is reviewing data of Russia's Covid-19 vaccine 'Sputnik V' from other countries to see if a single dose of it is effective enough against coronavirus,