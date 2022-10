Voter ID: ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಾಸವಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ

India

oi-Rajashekhar Myageri

ಶ್ರೀನಗರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12: ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಾರಾಂಶ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2019ರಲ್ಲಿ 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೀರಿನ ಬಿಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ನೋಂದಾಯಿತ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

