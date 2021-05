ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಸರಿ, ಔಷಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ; ಮೋದಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ

India

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 27: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್- ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ಮಂದಿ ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಮ್ಯೂಕರ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್‌ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಆಂಫೊಟೆರಿಸಿನ್ ಬಿ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಸೋಂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಈ ಆಂಫೊಟೆರಿಸಿನ್ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Prime Minister Narendra Modi has instructed all concerned officials to arrange the drug for black fungus from anywhere in the world on a war footing,