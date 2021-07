ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರು

India

oi-Mayuri N

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.05: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 2019-20ರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏಕೀಕೃತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ 96.8 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ 49.2 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2012-13ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 42.4 ಲಕ್ಷ ಪುರುಷ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರೆ, 35.8 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು. ಇದು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.37 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 42.4 ಲಕ್ಷದಿಂದ 47.7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾರದ ವೇತನ: ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

For the first time ever, women school teachers in India outnumber their male counterparts, according to the Unified District Information on School Education report for 2019-20. Of the 96.8 lakh teachers in the country, 49.2 lakh are women.