ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 17: ರಾಂಚಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಧುಕೋನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ಸಂಸದ ನಾಮ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ 80.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 28 ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಡಿ ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 2022 ರ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಮಾ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಸಿಆರ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿ ಕಣ್ಣು?

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಖಮ್ಮಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 67.08 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಧುಕಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಧುಕಾನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮಧುಕಾನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಇತರ ಮಧುಕೋನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಮ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 13.57 ಕೋಟಿ ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

The Enforcement Directorate (ED) has attached 28 immovable properties and other assets worth Rs 80.65 crore belonging to TRS MP Nam Nageswara Rao and his family members in the ongoing money laundering case against Ranchi Expressway Limited, Madhukon Projects Limited and its directors and promoters.