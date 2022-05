ಚಂಡಮಾರುತ ಒಡಿಶಾ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವಿಲ್ಲ - IMD

India

oi-Sunitha B

ಭುವನೇಶ್ವರ/ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೇ 8: ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಚಂಡಮಾರುತ ಒಡಿಶಾ ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು IMD ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಖಿನ್ನತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

English summary

The storm in Bengaluru will not cause a landslide in Odisha or Andhra Pradesh, but will run parallel to the coast, IMD said.