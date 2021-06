ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆ:ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೂ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ!

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 21: ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಭೀತಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೂ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಈಗ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಶಿಫಾರಸಿನ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ 19: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಸವಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಬಾರದಂತೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ ಈ ತಾಯಿ ಕೇವಲ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೊಕ್ಕಳಬಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ 36ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದು, 3 ವಾರದ ಬಳಿಕ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿಯಾದಂತೆ 28 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Union health ministry is likely to allow COVID-19 vaccination for pregnant women soon following recommendation by the expert groups, multiple government officials told.