ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರ

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 26: ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಬಳಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಡೆಗೆ ನೀಡುವ ಎರಡು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಲಸಿಕೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ದೀರ್ಘ ಅಂತರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಟೀಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

45 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಎರಡು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಡೋಸ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡು ಡೋಸ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 12-16 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಭೆ ಸೇರಲಿರುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಗುಂಪು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೋಸೇಜ್ ಮಧ್ಯಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

"ಲಸಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಡೋಸೇಜ್ ಮಧ್ಯಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರ್ಯಗುಂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎನ್.ಕೆ.ಅರೋರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ನ ಡೋಸೇಜ್ ಮಧ್ಯಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 45 ವರ್ಷಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ," ಎಂದು ಅರೋರಾ ಹೇಳಿದರು, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ನ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಸಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಲಸಿಕೆಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಡೋಸೇಜ್ ಮಧ್ಯಂತರದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್-ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲಸಿಕೆಯ ತಯಾರಕಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಸಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತರಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು.

ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬಳಕೆದಾರರು ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ. ಯುಕೆ ಡೋಸಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಂತರವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆದರೆ ನಂತರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತರವನ್ನು 4-8 ವಾರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ನಂತರ ಇದು ಅಂತರವನ್ನು12-14 ವಾರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು.

ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ಆಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಆಧರಿಸಿದೆ . ಎರಡು ಡೋಸ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರೋರಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 58.76 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 58.76 (58,76,56,410) ಕೋಟಿ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಒಟ್ಟು 3,77,09,391 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,03,39,970 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

The gap between two doses of coronavirus vaccine Covishield may be reduced. The suggestion to reduce the gap has been given by IAPSM i.e. Indian Association of Preventive and Social Medicine, an organization working in the health sector.