ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ: 6 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಭೇಟಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 02: ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇರಳ, ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದೇಶ, ತ್ರಿಪುರಾ, ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಹಾಗೂ ಮಣಿಪುರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ತಲುಪಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ

ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ತಂಡಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

The central government has sent six high-level multi-disciplinary public health teams to six states reporting a high number of COVID-19 cases. The teams will assist the states of Kerala, Arunachal Pradesh, Tripura, Odisha, Chhattisgarh and Manipur in COVID-19 control and containment measures, the Health Ministry said on Friday.