ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 25: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಬಹು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಆರ್‌ಐಎಸ್‌ಐಎಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

India would have to increase its speed of vaccination by three times in order to meet the target of inoculating all adults by the end of 2021 according to CRISIL report