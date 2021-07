ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ; ವರದಿ

India

oi-Sumalatha N

ಮುಂಬೈ, ಜುಲೈ 15: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಪ್ರಭಾವ ತಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ ವೇಗ ತಗ್ಗಿರುವುದು ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 3.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯ ಶೇ 45ರಷ್ಟು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಯುಬಿಎಸ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ತನ್ವೀ ಗುಪ್ತಾ ಜೈನ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

ನಾವು ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ: WHO

English summary

Even second wave has ebbed, the increased presence of the Delta variant and the subsequent mutations of the coronavirus makes the third wave a real risk for the country, warns a foreign brokerage,