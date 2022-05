Viral News: ದೋಸೆ ಬೇಯಿಸಲು ಮೊಟ್ಟೆಯ ನೀರು ಬಳಕೆ!

India

oi-Rajashekhar Myageri

ಕೊಚ್ಚಿ, ಮೇ 7: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜೈನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 'ಅಂಡ ಪಾನಿ'ಯ ದೋಸೆಯನ್ನು ಬಡಿಸಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಈದ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯೊಂದಿಗೆ 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನುಂಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಚೋಚಿ(ಕೊಚ್ಚಿ)ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲಾಂಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ದೋಸೆಯನ್ನು "ಎಗ್ ವಾಟರ್" ಬಳಸಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಮನೀಶ್ ಜೈನ್ ಎಂಬುವವರು ಮಂಗಳವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತಮ್ಮ ವೈಖರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆನು(ಕೈಪಿಡಿ) ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮನೀಷ್ ಜೈನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಶಶಿ ತರೂರ್ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದ ಟ್ವೀಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬೇಯಿಸಿದರಾ?:

ಮನೀಶ್ ಅವರ 'ಮೊಟ್ಟೆ ನೀರು' ದೋಸೆ ಟ್ವೀಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಜೈನ್ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ತರೂರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಸ ಬರೆದು, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

In “Chochi”, an outraged young vegan Reacted as if shot with a ray-gun; Hearing “thanda” as “anda” He “baked” a huge blunder Should have stuck to chawal & baingan! https://t.co/Swf2u6rn92

ಥಂಡಾ ಮತ್ತು ಅಂಡಾದ ಬಗ್ಗೆ ತರೂರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ:

"ಚೋಚಿ" ನಲ್ಲಿ, ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಯುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗೆ ರೇ-ಗನ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದಂತೆ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು; "ಥಂಡಾ" ಅನ್ನು "ಅಂಡ" ಎಂದು ಕೇಳುವುದು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಅದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು!," ಎಂದು ಶಶಿ ತರೂರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

If you are in Chochi Kindly be aware of Airport Lounge named as Earth Lounge. They Simply plays with Religious Belief, Where they use Egg water to bake South India Food such as Dosa. When asked they told its As per Standard. When asked for Manual they denied to share.@CGH_Earth