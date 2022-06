India

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಜೂನ್ 10: ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದ ಸ್ಲಾಟ್ ಜೂನ್ 20 ರ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 18 ರ ನಂತರ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಮುನೋತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಬದರಿನಾಥಕ್ಕೆ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದುವರೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಚಾರ್‌ಧಾಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 618312 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಬದರಿನಾಥವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯು ಮೇ 3 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ ಮೇ 8 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 618312 ಯಾತ್ರಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 598590 ಯಾತ್ರಿಕರು ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 61273 ಯಾತ್ರಿಕರು ಹೆಲಿಸೇವಾ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 333909 ಯಾತ್ರಿಕರು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಧಾಮವನ್ನು ಮತ್ತು 250398 ಯಾತ್ರಿಕರು ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವಾದ ಮೇ 22 ರಿಂದ ಗುರುದ್ವಾರ ಹೇಮಕುಂಟ್ ಸಾಹಿಬ್ ತಲುಪಿದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 63124 ಆಗಿದೆ.

The number of pilgrims arriving in Chardham has crossed 18 lakhs. Thus the online registration of the Chardham Yatra has been closed for the next 10 days.