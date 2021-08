ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ "ಆರ್" ದರ ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದು; ಕೇಂದ್ರ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 10: ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸೂಚನೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಸೋಂಕಿನ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ದರದ (Reproduction rate) ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಆತಂಕ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ ಕೊರೊನಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ದರ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಕೆಟ್ಟ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬಹುದು; ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

"ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದಿಂದಲೂ ತಜ್ಞರು ಸೋಂಕಿನ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ದರದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ದರ 0.75ಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 0.87ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಜುಲೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0.95ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಏಮ್ಸ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರಣದೀಪ್ ಗುಲೇರಿಯಾ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

