ಕಾರಿನ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟ: ಹರ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು

ಹರ್ಯಾಣ, ಮಾರ್ಚ್ 06: ಕಾರಿನ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತರಾದ ದುರ್ಘಟನೆ ಹ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಹರ್ಯಾಣದ ಶಮ್ಗಧ್ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ ಕಾರೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: 8 ಮಂದಿ ಸಾವು

#Visuals Haryana: Four people dead after fuel tank of a car exploded and collided with a truck, on GT Road near Karnal's Shamgadh village. Police at the spot. pic.twitter.com/gieX82QAYp