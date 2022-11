ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಕದನ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 3: ಗುರುವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಠಿಣ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಬಿಹಾರ, ಹರಿಯಾಣ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಲಾ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬಿಜೆಡಿ, ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸದರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ; ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನ. 6ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಂತಿವೆ.

English summary

Seven assembly constituencies of six states, where polling will be held today and Thursday, will witness tough election contests. Maharashtra, Telangana, Bihar, Haryana, Odisha and Uttar Pradesh will witness intense competition between BJP and regional parties.