ಜಾನ್ಸನ್‌ ಆಂಡ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ

ಮುಂಬೈ, ಜನವರಿ 11: ಮಗುವಿನ ಪೌಡರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ಆದೇಶದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಕಠಿಣ, ಅಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಗೌತಮ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಡಿಗೆ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್‌ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಂಪನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಪೀಠವು ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನಾಂಕದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2022 ರಂದು ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದಾಗ ಇಡೀ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದೆ.

ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಅನುಸರಣೆಯ (ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ) ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ದಾಗ ಇರುವೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ತೀವ್ರಗತಿಯ ವಿಧಾನದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಎಫ್‌ಡಿಎ (ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ) ಅಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

