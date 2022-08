ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಅಮೂಲ್‌, ಮದರ್‌ ಡೇರಿ, ಏರಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 16: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಲ್ ಹಾಗೂ ಮದರ್‌ ಡೇರಿ ತಮ್ಮ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 2 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಂತಹ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಲ್ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 2 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇತರ ಹಾಲಿನ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಅಮುಲ್ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಗುಜರಾತ್, ದೆಹಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಮುಲ್‌ನ ಗೋಲ್ಡ್‌, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹಾಲಿನ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಲಿನ 500 ಎಂಎಲ್‌ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 31 ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಾಜಾ ಅಮುಲ್ 500 ಎಂಎಲ್‌ನ ಹಾಲಿನ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 25 ರೂ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಮುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಲಿನ 500 ಎಂಎಲ್‌ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 28 ರೂ. ಆಗಿದೆ.

English summary

Amul and Mother Dairy have decided to increase their milk prices in many major states across the country. As per the revised rates, prices have been increased by Rs 2 per liter in many metropolitan cities.