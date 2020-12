India

oi-Sagar AP

ಮುಂಬೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22: ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ತೆರಳುವ ಮತ್ತು ಬರುವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈಂನ್‌ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2020 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ(23.59), ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2020ರವರೆಗೆ (23.59)ರವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್

ಈ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವು ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ.

Mumbai: Passengers who arrived from United Kingdom have been sent to institutional quarantine in the wake of new Coronavirus strain. People who came to receive them say, "Govt should have informed us before. Didn't passengers board flight after being permitted by authorities?" https://t.co/btlPfY8Rnw pic.twitter.com/7BDcdK2zbA

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರ್‌ಟಿ-ಪಿಸಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದ ಜನರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಏಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ವಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಜನರು ಅಮೃತಸರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

"ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Punjab: People wait outside Amritsar airport to receive their relatives who came from a flight from London. "Authorities are asking passengers to undergo COVID-19 testing even if they were tested just before boarding the flight. They should be allowed to go home," a person says. pic.twitter.com/vj9I8NBi4V