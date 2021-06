India

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.14: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ, ಮೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್‌ ಒಂದು ಈಗ ಭಾರೀ ಟ್ರಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸುಚೇತಾ ದಲಾಲ್ ಟ್ವೀಟ್‌ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದರು. ''ಎಸ್‌ಇಬಿಐ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣವೆಂದರೆ, ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಿಂದಿರುವ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ! ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ, ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ,'' ಎಂದಿದ್ದರು.

ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಮಸ್ಕ್, ಬೆಜೊಸ್‌ರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಅದಾನಿ

ಪತ್ರಕರ್ತೆ ದಲಾಲ್‌ರ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಈಗ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದಾನಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ "ಹಗರಣ" ದ ಬಗ್ಗೆ ದಲಾಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖವು ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಲಾಲ್ ತನ್ನ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.

Another scandal hard to prove outside the black box of information available with SEBI tracking systems is the return of an operator of the past who is relentlessly rigging prices of one group. All through foreign entities! His speciality & that of a former FM. Nothing changes!