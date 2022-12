ಕಾರು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು 8 ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಾವು

India

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24: ಕೇರಳದ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಟು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಿಲಿ ಬಳಿ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಮರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರೀ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ವಾಹನವು ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕಮರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕುಮಿಲಿ-ಕಂಭಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 10 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಏಳು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಥೇಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಡಿಪಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂದರವು ಸುಮಾರು 60 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ದೇವಾಲಯವು ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಬಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 3000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ನಡುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರೀ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಹರಿವನ್ನು 90,000 ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Eight pilgrims of Sabarimala hill shrine in Kerala died on Friday night after their car overturned and fell into a gorge near Kumily in Idukki district, police said,