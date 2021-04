ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 79.65 ಲಕ್ಷ ಜನರ ನೋಂದಣಿ!

India

oi-Gururaj S

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 28; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇ 1 ರಿಂದ 18 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಜನರು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಕೋವಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

Infographics: ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋವಿನ್ app ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಹೇಗೆ?

ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶದ ಜನರು ಒಮ್ಮೆಲೇ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೋವಿನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅದು ಸರಿ ಹೋಯಿತು.

ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋವಿನ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ 79.65 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆರ್. ಎಸ್. ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ 55 ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; ಲಸಿಕೆ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್‌

4 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋವಿನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಟಿಪಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ದೂರಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಯಿತು.

There have been 79,65,720 registrations on Co-WIN today, most of these in the last three hours (16:00-19:00) and mostly of 18-44 age group. We have seen a traffic of 55,000 hits per second. System functioning as expected. pic.twitter.com/AgLt3fMB7Z