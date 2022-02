ವಿಡಿಯೋ: -30 ಡಿಗ್ರಿ C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷದ ITBP ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪುಷ್ಅಪ್

India

ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಮತ್ತು ಹಿಮಭರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಿಮಭರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೋಲೀಸ್ (ITBP) ನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಹಿಮಭರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈಹಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ITBP ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ತಂಡವು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತವಾದ ಮೌಂಟ್ ಕರ್ಝೋಕ್ ಕಂಗ್ರಿಯನ್ನು ಏರಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುವ ತಂಡವನ್ನು ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋನಾಲ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೋನಾಲ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷದ ಐಟಿಬಿಪಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೋನಾಲ್ ಭಾರೀ ಹಮಪಾತದ ನಡುವೆ ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 17,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 65 ಪುಶ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ANI ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೋನಾಲ್ ಅವರು ದಟ್ಟವಾದ ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಷ್ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದಿನಿಂದ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ITBP ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೊ ಈಗ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ITBP ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇದು ಕರ್ಜೋಕ್ ಕಾಂಗ್ರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆರೋಹಣವಾಗಿದೆ. ಏಸ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ರತನ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋನಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಟಿಬಿಪಿಯ 6 ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ತಂಡವು ಲಡಾಖ್‌ನ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ 20,177 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿತು".

"ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

