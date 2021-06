ಅಧ್ಯಯನ ಆಧಾರ: ಈಗ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯ 3 ನೇ ಡೋಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ!

India

ಲಂಡನ್‌, ಜೂ.29: ಬ್ರಿಟಿಷ್-ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಲಸಿಕೆಯ ವಿಳಂಬವಾದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಡೋಸೇಜ್‌ಗಳು ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನವು ಜೂನ್ 28 ರಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಡೋಸ್ ನಡುವೆ 45 ವಾರಗಳ ಕಾಲವು ಹೆಚ್ಚು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ ಎರಡು ಡೋಸ್‌ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ನಂತರ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಡೋಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ "ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ"ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಈ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪಾಗಿರುವ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಡೆಸಿದೆ.

3rd dose of the AstraZeneca vaccine administered more than six months after the second could boost protection against COVID-19, an Oxford University study has found.