ಕೊರೊನಾ ನಡುವೆಯೇ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು 14 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ

India

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 11: ಸುಮಾರು 14 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ.

ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಜಿ ಇಲ್ಲದ, ನೋವುಂಟು ಮಾಡದ ಮಕ್ಕಳ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ZyCoV-D

ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ವಿಕೆ ಪೌಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮುಂಚೂಣಿ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ 25 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

At least 14 States and Union Territories have reopened or plan to reopen schools partially this month, given the continued low numbers of COVID-19 infection and the high rate of vaccination among teachers. However, almost all States only plan to bring back older students despite the Indian Council of Medical Research’s recommendation to start with primary school students.