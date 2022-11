India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 8: ಕಳೆದ ವಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಬ್ಬರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಅವರ ಸಹಚರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ರಹಿತವಾದ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್‌ 4 ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಂಚಿ, ಗೊಡ್ಡಾ, ಬರ್ಮೊ, ದುಮ್ಕಾ, ಜಮ್ಶೆಡ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಚೈಬಾಸಾ, ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ), ಗುರುಗ್ರಾಮ್ (ಹರಿಯಾಣ), ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) ನಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಂದು ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಮಾರ್ ಜೈಮಂಗಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅನುಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆರ್ಮೊ ಸೀಟ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಜಯಮಂಗಲ್ ಅವರು ಆ ದಿನ ತಮ್ಮ ರಾಂಚಿ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೆವಿಎಂ-ಪಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪೊರಿಯಾಹತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಎಂಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯು (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ನಗದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ವಹಿವಾಟು, ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

