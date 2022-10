ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಡಾಬಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಲೆ: ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹಂತಕರು

Hassan

oi-Veeresha H G

ಹಾಸನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11: ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲು ಬಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಬಳಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸನ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಬಳಿ ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬುಲೇರೋ ವಾಹನವೊಂದು ಪ್ರಪಾತದಂತಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಸದ್ದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೊರಗೆಳೆದು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಘಾತಗೊಂಡವರ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಬುಲೇರೋ ವಾಹನಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುಲು ಹೋಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Accused who had come to throw the murdered person on the railway track was caught by the police due to an accident.