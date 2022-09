ದಾವಣಗೆರೆ; ದುಡಾಗೆ ಜಮೀನು ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರ ಪಟ್ಟು

Davanagere

oi-Yogaraja G H

ದಾವಣಗೆರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌, 06: ದಾವಣಗೆರೆ - ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿದ್ದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದೂಡಾ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ದೂಡಾ ಮಾಡಿದ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡ ರೈತರು ಈಗ ಜಮೀನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ, ಮನೆಗಳ ದರ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೈಗೆಟುಕದಂತಾಗಿದೆ. ನಿವೇಶನಗಳು ಮೂವತ್ತು, ನಲವತ್ತು, ಐವತ್ತು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಎಂಬುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದೆ. ದೂಡಾ ವತಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡ ಬಳಿ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೂಡಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡ ರೈತರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ದೂಡಾ ಆಯುಕ್ತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಎಸಿ, ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧಿನಾಧಿಕಾರಿ ರಮಾದುರ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Farmers ready to sale lands near Hale Kunduvada in Davangere district. But Davangere-Harihar Urban Development Authority (DUDA) not purchased even after year passed. Farmers now saying will not give land. Know more,