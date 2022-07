ನಾನು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸವಾಲು

Davanagere

oi-Yogaraja G H

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜುಲೈ 22: "ನಾನು ಐದು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. 12 ವರ್ಷ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಪರ್ಸಂಟೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ದಿನವೇ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಮಾಜಿ‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು‌.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಇ.ಡಿ. ವಿಚಾರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೂ‌ ಇಲ್ಲ. ಭಂಡರು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಳು‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಟವಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಜನಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಕಮೀಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 40 ಪರ್ಸಂಟೇಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಬಳಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ, ಕೊರೊನಾದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದರು‌ ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 300 ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಳಿ 80 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ್ ಪೌಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಹಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರದ ಸಚಿವರೆಲ್ಲರೂ ಹಣ ತಿಂದವರೇ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೊರಬರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೊರತರಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟೇಲ್ ನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ದರ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಬೆಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

English summary

Leader of Opposition in Karnataka legislative assembly Siddaramaiah, saying that he will take political retirement if anyone proved that he will take percentage.