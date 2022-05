ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಗುಜರಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ!

Chennai

oi-Rajashekhar Myageri

ಚೆನ್ನೈ, ಮೇ 12: ದೇಶದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳದ ಟ್ರಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವು ಬಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ರವಾನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 217 ಭಾರತೀಯ ತಳದ ಟ್ರಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 130 ಟ್ರಾಲರ್‌ಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನಿಂತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವುಗಳು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಂದಿ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಮರದ ದಿನ್ನೆಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹರಾಜಾದ ಟ್ರಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಜಾಫ್ನಾದಲ್ಲಿನ ಬೊಮ್ಮೈವೇಲಿಯಲ್ಲಿನ ಮೈದಾನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೋಣಿಗಳಿಂದ ಮರದ ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಉರುವಲು ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಾಫ್ನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಉರುವಲು ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 15 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಲಂಗರಿಳಿಸುವಿಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಂತಹ ಲೋಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

English summary

More than 100 Indian bottom trawlers that were auctioned after being seized by the Navy in the past are ready to be shipped back as scrap metal to where they came from India. Know more.