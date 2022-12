2022ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು

Chamarajanagar

ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 31: ಕೊರೊನಾ ಭೀತಿಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡ 2022ರ ಇಸವಿ ಅಂತ್ಯವೂ ಕೊರೊನಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೋರಾಟಗಳು, ಗಣಿ ದುರಂತಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 2022ರ ಹಿನ್ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಭಾರತ್‌ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಪೇ ಸಿಎಂ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಿದ್ದು ವಿವಾದವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ್ದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.

