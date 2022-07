ಉಬರ್‌ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ: ಓಲಾ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ,ಜುಲೈ. 30: ಓಲಾ ಸಿಇಒ ಭವಿಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಉಬರ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಲೀನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಶ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು, "ಓಲಾ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಬರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ವರದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ," ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Absolute rubbish. We’re very profitable and growing well. If some other companies want to exit their business from India they are welcome to! We will never merge. https://t.co/X3wC9HDrnr