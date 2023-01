1,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 20: 2022 ರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೌಕರರ ವಜಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಈಗ ಅಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿ ವೇಫೇರ್‌ ಇಂಕ್‌ ಸಹ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 870 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸರಿಸುಮಾರು 5% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಕಂಪೆನಿಯಾದ ವೇಫೇರ್‌ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಆದಾಯವು ತೀವ್ರ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೃಹ ಸರಕುಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಫೇರ್‌ನ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 75% ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 10,000 ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ವಜಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ವಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 18,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹಿಡಿತ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟವು. ಸಂಭವನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದಿಂದ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುಗ್ಗುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಪುನರ್‌ ರಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಟಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಗಾಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬುಧವಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ತನ್ನ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ 8,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

